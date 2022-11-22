В Ярославской области задержан курьер с оптовой партией наркотиков
Почти четыре килограмма наркотиков вёз житель Петербурга через Ярославскую область
Мышкин, Ярославская область,
22 ноября 2022, 14:46 — REGNUM В Мышкинском районе Ярославской области задержан крупнооптовый наркокурьер. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.
Перевозчик запрещённых средств задержан в Мышкинском районе сотрудниками полиции и Росгвардии из Рыбинска. Житель Санкт-Петербурга вёз в своей машине восемь пакетов с синтетическими наркотиками общим весом 3,8 килограмма.
Задержанный ранее был судим за аналогичное преступление. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
История вопроса
Наркомания, или «синдром зависимости», - это патологическое влечение к употреблению наркотических веществ. Данный термин применяется для обозначения зависимости от веществ, признанных государством наркотическими. Регулярное употребление наркотикам приводит к психическим и соматическим расстройствам.
В некоторых странах имеются местные традиции употребления лёгких наркотических веществ. Так или иначе, большинство наркотиков запрещены практически во всех странах. Борьба с производством и распространением наркотиков ведётся в основном репрессивными мерами. В некоторых странах за производство, торговлю и употребление наркотиков установлены очень жёсткие санкции.
Как правило, наркотики производятся в странах с малоэффективным государством, а продаются главным образом в более богатых странах. Поэтому основным средством борьбы с наркобизнесом, приносящим огромные прибыли, является перехват поставок наркотиков.
В последнее время всё чаще высказывается мнение, что репрессивные меры неэффективны. С наркоманией предлагается бороться пропагандистскими методами, а в некоторых странах уже началась легализация лёгких наркотиков. Серьёзной проблемой является лечение и социализация бывших наркоманов.
По утверждениям некоторых экспертов, производством и распространением наркотиков занимаются некоторые государства и международные организации, не считающиеся преступными, а борьба с наркобизнесом только повышает цену наркотиков. Это косвенно подтверждается тем, что время от времени представители некоторых государств выступают с обвинениями в адрес лидеров других государств о покровительстве наркобизнесу.