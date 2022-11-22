Почти четыре килограмма наркотиков вёз житель Петербурга через Ярославскую область

Мышкин, Ярославская область, , 14:46 — REGNUM В Мышкинском районе Ярославской области задержан крупнооптовый наркокурьер. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

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Перевозчик запрещённых средств задержан в Мышкинском районе сотрудниками полиции и Росгвардии из Рыбинска. Житель Санкт-Петербурга вёз в своей машине восемь пакетов с синтетическими наркотиками общим весом 3,8 килограмма.

Задержанный ранее был судим за аналогичное преступление. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».