Мышкин, Ярославская область, 22 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Мышкинском районе Ярославской области задержан крупнооптовый наркокурьер. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

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Перевозчик запрещённых средств задержан в Мышкинском районе сотрудниками полиции и Росгвардии из Рыбинска. Житель Санкт-Петербурга вёз в своей машине восемь пакетов с синтетическими наркотиками общим весом 3,8 килограмма.

Задержанный ранее был судим за аналогичное преступление. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».