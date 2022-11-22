Голикова поддержала КНР в недопустимости политизации темы здравоохранения
Голикова высоко оценила позицию Китая о недопустимости политизации темы здравоохранения
Москва,
22 ноября 2022, 14:36 — REGNUM Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила позицию Китая о недопустимости политизации вопроса здравоохранения.
Татьяна Голикова
Government.ru
Так, 22 ноября в режиме видеоконференции Голикова и заместитель премьера Государственного совета КНР Сунь Чуньлань провели 23-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
«Высоко ценим поддержку Китайской Народной Республики позиции о недопустимости политизации вопросов здравоохранения», — сказала вице-премьер РФ.
Она также отметила, что китайским гражданам в России выделено на обучение в российских вузах на 2022/23 учебный год 940 мест, на 2023/24 учебный год квота увеличена до 1000 мест.
История вопроса
Хотя Россия и Китай до сих пор не имеют соглашения о стратегическом партнёрстве, их сотрудничество во всех областях, от военной до культурной, испытало в последние годы резкий подъём. В 2018 году товарооборот между двумя странами достиг рекордного объёма – 107 млрд долларов.
В то же время, у ряда экспертов вызывает опасение возможный захват Китаем российских природных ресурсов: скупка лесов из Сибири, Урала и Дальнего Востока; застройка и загрязнение озера Байкал. Хотя на государственном уровне китайцы поддерживают с Россией хорошие отношения, их коммерческие банки по факту поддерживают антироссийские санкции.
Однако в целом правительства обеих стран пока что нацелены на ускоренное сближение.