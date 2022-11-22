Москва, 22 ноября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила позицию Китая о недопустимости политизации вопроса здравоохранения.

Government.ru Татьяна Голикова

Так, 22 ноября в режиме видеоконференции Голикова и заместитель премьера Государственного совета КНР Сунь Чуньлань провели 23-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

«Высоко ценим поддержку Китайской Народной Республики позиции о недопустимости политизации вопросов здравоохранения», — сказала вице-премьер РФ.

Она также отметила, что китайским гражданам в России выделено на обучение в российских вузах на 2022/23 учебный год 940 мест, на 2023/24 учебный год квота увеличена до 1000 мест.