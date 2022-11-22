Москва, 22 ноября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Газпром сократит объёмы подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию, сообщает 22 ноября телеграм-канал компании.

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Причина решения — несоответствие объёмов поставляемого газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию и объёмов, поступающих на молдавскую территорию.

«21 ноября «Молдовагаз» в соответствии с контрактом оплатил Газпрому часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории [бывш. УССР] — 52,52 млн куб. м газа», — сказано в заявлении компании.

В Газпроме предупредили, что в случае сохранения дисбаланса 28 ноября с 10:00 компания начнёт сокращение объёмов подачи газа на ГИС «Суджа» в объёме суточной недопоставки.

Уточняется, что суточный объём поставляемого на ГИС «Суджа» природного газа составляет 42,9 млн куб. м.