Уфа, 22 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Экс-заместителя главы Балтачевского района Башкирии осудили за совершение мошенничества при получении социальной выплаты. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что осенью 2020 года фигурантка уголовного дела убедила своего соседа подать заявку на получение единовременной социальной выплаты в рамках реализации программы по поддержке предпринимательства.

В материалах дела указано, что обвиняемая подготовила все необходимые документы, которые сосед подал вместе с заявлением в центр социальной поддержки населения Бирского района и г. Бирска.

«На основании предоставленных документов с мужчиной, который ранее не занимался и не планировал заниматься предпринимательской деятельностью, был заключен социальный контракт и ему были начислены 250 тысяч рублей для осуществления предпринимательской деятельности в сфере разведения крупного рогатого скота», — говорится в сообщении.

Сообщается, что деньги мужчина не получил, поскольку фигурантка уголовного дела обманным путем завладела его картой и сняла все начисленные деньги, которыми распорядилась ими по своему усмотрению.

Отмечается, что обвиняемая предоставила отчеты от имени соседа с заведомо недостоверной информацией о выполнении условий соцконтракта.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Обвиняемая свою вину не признала. Она была уволена со службы.

Суд приговорил ее к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком на два года, кроме этого суд запретил подсудимой занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение двух лет.