Макеевка, ДНР, 22 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования вновь подвергли обстрелу город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что новый обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 14:08 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Мифина Антон Силуанов рассказал, что приграничные с территорией б. УССР регионы России уже получают финансовую помощь.