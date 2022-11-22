В Азербайджане сообщили о многократном превышении валютных резервов над внешним госдолгом

Баку, , 14:36 — REGNUM Объём валютных резервов Азербайджана, по последним данным, в восемь раз превысил размеры государственного долга. Об этом 22 ноября заявил депутат милли меджлиса (нижней палаты парламента) республики, глава комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сокращение государственного долга из года в год и его снижение относительно ВВП до десяти процентов — результат принципиальной политики президента страны», — сказал депутат.

Стоит отметить, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что до конца текущего года доля внешнего госдолга страны сократиться до 10% от годового ВВП. Он также сообщил, что в сравнении с показателями 2003 года экономика страны выросла три раза.