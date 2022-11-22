Москва, 22 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Российский вице-премьер в очередной раз подтвердил официальную позицию государства об отказе поставлять нефть в те страны, которые будут участвовать в инициированном США и их союзниками потолке цен на российскую нефть. Но это не приведет к сильному падению цен на нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

ptra Добыча нефти

«Ранее цены на нефть, скорее всего, обвалились из-за публикации в американском деловом издании The Wall Street Journal статьи о том, что Саудовская Аравия, как утверждают анонимные источники газеты, якобы намерена на декабрьской встрече министров стран-участниц ОПЕК+ продавить решение об увеличении добычи нефти странами альянса на 500 тыс. баррелей в сутки, и эту инициативу поддерживают несколько стран, входящих в ОПЕК.

Нефтяной рынок сначала приготовился к профициту нефти, цены шли вниз, однако уверенное заявление Александра Новака о том, что позиция России по «потолку цен» остаётся без изменений, остановило обвал, и в итоге 21 ноября торги по нефти Brent в Лондоне закрылись даже в небольшом плюсе.

Даже если предположить, что Саудовская Аравия действительно требует увеличения добычи нефти на 500 тыс. б/с, и что на декабрьской встрече ОПЕК+ теоретически может принять такое решение, оно всё равно не сможет компенсировать сокращение экспорта нефти Россией в объёме, по разным оценкам, от 2,5 до 3 млн б/с, то есть экспорта во все страны ЕС, которые не получают из России нефть по трубопроводу.

А такое сокращение поставок сравнимо с величинами, на которые ОПЕК сокращал добычу нефти в 1999 и 2009 годах, чтобы прекратить дисбаланс предложения и спроса на нефтяном рынке и вернуть обвалившиеся цены на нефть на оптимальный для продавца и покупателя уровень.

То есть после введения США «потолка» цен на нефть есть высокие шансы, что цены на нефть снова вернутся на уровень в $100 за баррель и выше, несмотря на возможное увеличение добычи нефти ОПЕК+.

Нельзя исключать, что Россия на декабрьской встрече ОПЕК+ может поддержать небольшое увеличение добычи нефти альянсом в целом, возможно, на 100–300 млн б/с, но сама вряд ли сможет выполнять свою квоту по увеличению производства.

Так что «ценовой потолок» приведёт разве что к новому витку роста цен, а не к снижению. Впрочем, снижение цен на нефть тоже не исключено, если, например, как сообщают другие западные СМИ, США объявят предельный уровень «потолка цен» на российскую нефть в $70 за баррель. А это именно та цена, по которой Россия в среднем поставляет нефть в Индию и Китай.

Однако в любом случае слишком сильного падения цен на нефть не должно произойти, так как спрос на нефть в мире остаётся высоким, а по предложению гораздо раньше был нанесён чувствительный удар в виде недостаточного инвестирования в разведку и разработку новых нефтяных месторождений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, без российской нефти останутся страны, которые решат ввести потолок цен на чёрное золото, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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