Москва, , 14:29 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, разрешающий передавать льготникам невостребованное жилье, которое предназначалось уволенным в запас военным, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Госдума

Предусматривается предоставление субъекту РФ права на основании решения главы региона использовать жилые помещения, которые построены (приобретены) за счет субвенций на осуществление полномочий РФ по обеспечению граждан, жилыми помещениями и потребность в которых для предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), отсутствует, для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий таких аварий и приравненных к ним лиц, а также вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Закон будет способствовать повышению эффективности использования средств федерального бюджета и окажет положительное влияние на достижение показателей по обеспечению жильем граждан в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», отмечают в комитете Госдумы по обороне.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Светлана Иванова пояснила, что речь идет о 82 квартирах в 10 регионах страны.

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