Бишкек, , 14:28 — REGNUM Министр здравоохранения Киргизии Гулнара Баатырова обещает уволить всех руководителей медицинских организаций, которые не справляются с работой. Об этом высокопоставленная чиновница заявила на ведомственном совещании.

Киргизия. Бригада врачей Med.kg

Глава Минздрава выразила недовольство недостаточным уровнем контроля работы в больницах и центрах семейной медицины со стороны их руководства.

«Согласно ранее проведенному аудиту Минздрава, в организациях здравоохранения вторичного и третичного уровня не учитывается реальная потребность, и это приводит к неэффективному финансовому менеджменту», — констатировала она.

По словам Баатыровой, многочисленные жалобы со стороны жителей республики на невозможность получения качественных медицинских услуг являются обоснованными.

Подводя итог, министр здравоохранения потребовала обновить в медучреждениях все стенды по предоставляемым услугам и размерам сооплаты.

ИА REGNUM напоминает, что прежнего министра здравоохранения Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева освободили от занимаемой должности после того, как правоохранительные органы возбудили против него сразу семь уголовных дел.

Экс-главу Минздрава подозревали в коррупции, в вымогательстве и в злоупотреблении служебным положением.

Однако, впоследствии генеральная прокуратура Киргизии закрыла все семь уголовных дел, возбужденных против бывшего высокопоставленного чиновника с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления».

Отметим, что в ранее чиновников Минздрава Киргизии неоднократно уличали в заключении с частными фармкомпаниями неправомерных сделок о закупке ненужных препаратов. В частности, в 2020 году ведомство приобрело 550 тысяч доз некачественной вакцины от гриппа на общую сумму в 135 млн сомов (97 млн рублей).