Спикер Госдумы Володин заявил об отсутствии планов по секвестру федерального бюджета

Москва, , 14:24 — REGNUM Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены в рамках проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы и речи о секвестре бюджета не идет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Госдумы.

Госдума и экономика © ИА REGNUM

Ранее Госдума приняла проект главного финансового документа страны во втором чтении.

«Сейчас доходная часть у нас уменьшилась, но о секвестре речи никто не ведет. Все социальные обязательства в бюджете предусмотрены. Так Антон Германович? Вы можете это ответственно сказать?» — сказал Володин в ходе заседания Госдумы.

«Безусловно, Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты, все социальные обязательства финансово обеспечены», — ответил ему глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Также министр отметил, что также продолжается реализация национальных проектов и на них в проекте федерального бюджета предусмотрено ежегодно порядка 3 трлн рублей.

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