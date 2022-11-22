Страсбург, Франция, 22 ноября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Европейский парламент отмечает в Страсбурге своё 70-летие. Об этом сообщает министерство иностранных дел Франции в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Заседание Европейского парламента

МИД Франции опубликовал видео с основными важными решениями Европейского парламента на протяжении 70 лет, озаглавив видео «70-летие европейской демократии в действии».

Торжественная церемония состоится во время пленарной сессии парламента в Страсбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, новоизбранный спикер Народного собрания (парламента) Болгарии Вежди Рашидов посетит Страсбург с краткосрочным официальным визитом.

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