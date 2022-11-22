Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в создании ледоколов «Урал» и «Якутия»

Москва, , 14:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в создании ледоколов «Урал» и «Якутия», и поздравил с выполнением этой задачи.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я от души вас поздравляю всех с этим событием. Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров — всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных уникальных, без всякого преувеличения, уникальных судов за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей», — сказал глава государства в ходе церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе «Урал» и спуске на воду атомного ледокола «Якутия».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 22 ноября дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия».

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