Москва, 22 ноября 2022, 14:22 — REGNUM Обсуждения по возможному введения потолка цен на российскую нефть идут уже почти полгода и весьма деструктивны для наших западных партнеров. Нерыночное ценообразование на любой биржевой актив может вылиться в противоположную реакцию участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Добыча нефти
Добыча нефти
Bureau of Safetyand Environmental Enforcement
«Энергетический кризис не преодолен, охота за энергоресурсами продолжается и закупать из на 30% дешевле у России не получится. Колониальное мышление инициаторов подхода к ведению «потолка цен» явно ошибочное.
Россия без особых сложностей переориентирует поставки энергоресурсов партнерам на других рынках. Одновременно ЕС будет испытывать очередное превышение спроса над предложением.
В худшем сценарии после полного отказа России сотрудничать с ЕС в энергетической сфере цены на нефть могут спокойно разогнаться до 120 долларов за баррель Brent.
С нерешенным вопросом в области энергетической стабильности в большой семерке попытки продавить введение потолка цен на российскую нефть весьма вредоносны для западных рынков, тем более, накануне наступления холодов», — пояснил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, без российской нефти останутся страны, которые решат ввести потолок цен на чёрное золото, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

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