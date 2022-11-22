Экономист Лобода назвал потолок цен на нефть отзвуком колониального мышления Запада

Москва, , 14:22 — REGNUM Обсуждения по возможному введения потолка цен на российскую нефть идут уже почти полгода и весьма деструктивны для наших западных партнеров. Нерыночное ценообразование на любой биржевой актив может вылиться в противоположную реакцию участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Добыча нефти Bureau of Safetyand Environmental Enforcement

«Энергетический кризис не преодолен, охота за энергоресурсами продолжается и закупать из на 30% дешевле у России не получится. Колониальное мышление инициаторов подхода к ведению «потолка цен» явно ошибочное.

Россия без особых сложностей переориентирует поставки энергоресурсов партнерам на других рынках. Одновременно ЕС будет испытывать очередное превышение спроса над предложением.

В худшем сценарии после полного отказа России сотрудничать с ЕС в энергетической сфере цены на нефть могут спокойно разогнаться до 120 долларов за баррель Brent.

С нерешенным вопросом в области энергетической стабильности в большой семерке попытки продавить введение потолка цен на российскую нефть весьма вредоносны для западных рынков, тем более, накануне наступления холодов», — пояснил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, без российской нефти останутся страны, которые решат ввести потолок цен на чёрное золото, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

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