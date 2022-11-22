Пекин, , 14:22 — REGNUM Объём экспорта российского золота в Китай в октябре 2022 года достиг рекордных значений. Об этом 22 ноября сообщает РБК.

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СМИ ссылается на данные Главного таможенного управления Китая. В октябре 2022 года КНР приобрела в России более двух тонн золота общей стоимостью 124,6 млн долларов.

Отмечается, что поставка стала крупнейшей с 2016 года. Тем не менее, основными поставщиками золота в Поднебесную остаются другие страны — Швейцария, Канада и ЮАР.

Всего за десять месяцев из России в Китай было поставлено 5,72 тонны золота, что в 1,9 раза больше, чем в тот же период 2021 года. Объём поставок в денежном выражении достиг 330 млн долларов.