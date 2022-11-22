Силуанов: помощь приграничным территориям уже оказывается
Глава Минфина Силуанов рассказал о помощи приграничным регионам
Москва,
22 ноября 2022, 14:21 — REGNUM Приграничные с б. УССР регионы России уже получают финансовую помощь. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом сообщил глава Мифина Антон Силуанов в Госдуме.
Антон Силуанов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Помощь приграничным регионам уже начала оказываться», — заявил глава Минфина.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил финансово помочь Белгородской области, Курской, Брянской, Ростовской областям, Крыму, Краснодарскому краю и Севастополю. Также предполагалось оказать помочь и Воронежской области. Речь шла о помощи регионам, которые пострадали от обстрелов со стороны Киева, а также активно принимают беженцев с территории б. УССР.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.