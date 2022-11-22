Глава Минфина Силуанов рассказал о помощи приграничным регионам

Москва, , 14:21 — REGNUM Приграничные с б. УССР регионы России уже получают финансовую помощь. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом сообщил глава Мифина Антон Силуанов в Госдуме.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Помощь приграничным регионам уже начала оказываться», — заявил глава Минфина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил финансово помочь Белгородской области, Курской, Брянской, Ростовской областям, Крыму, Краснодарскому краю и Севастополю. Также предполагалось оказать помочь и Воронежской области. Речь шла о помощи регионам, которые пострадали от обстрелов со стороны Киева, а также активно принимают беженцев с территории б. УССР.

Читайте развитие сюжета: Володин заявил об отсутствии планов по секвестру бюджета России