Чебоксары, , 14:21 — REGNUM В Чувашии выявлен ещё один канал поставки контрафактной табачной продукции. На этот раз фигурантами уголовного дела стали четыре человека, оперативники изъяли 120 тыс. пачек сигарет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе оперативно-розыскных мероприятий УФСБ по Чувашии выявлена организованная группа, подозреваемая в причастности к поставкам и сбыту в республике контрафактных табачных изделий. По версии правоохранителей, продукция продавалась в упаковках из-под электронных сигарет, которые не подлежат обязательной маркировке.

В полиции сообщают, что из незаконного оборота изъято 120 тыс. пачек сигарет на 13 млн рублей.

В совершении преступлений подозревают четырёх человек: трёх жителей Чувашии (из Чебоксар, Козловского и Батыревского районов) и уроженца б. УССР. В отношении них полиция завела уголовные дела, предусмотренные ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Хранение в целях сбыта товаров и продукции без маркировки»). Расследование продолжается.

Напомним, что в конце 2021 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в сбыте контрафактных табачных изделий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года стало известно, что в Чувашии завели уголовное дело в отношении супружеской пары из Чебоксарского района. Их подозревают в хранении немаркированной табачной продукции. Силовики изъяли более 100 тыс. пачек сигарет на 10 млн рублей.

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