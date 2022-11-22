Челябинск, , 14:20 — REGNUM В Челябинске проходящий по уголовному делу о смертельной драке бывший следователь СКР освобождён из СИЗО. Об этом сообщили журналистам в Центральном райсуде города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил изданию «Первое областное » адвокат гражданина Сергей Сазанаков, ему переквалифицировали обвинение. Ранее его обвиняли в причинении тяжкуорго вреда здоровью, повлекшего причинение смерти по неосторожности, а теперь — в побоях.

Преступление было совершено в ночь на 28 мая. По предварительным данным, на улице Кирова следователи стали свидетелями драки и ввязались в неё. Один из участников драки в итоге погиб.