Донецк, 22 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В ночь на 22 ноября киевские нацисты обстреляли из американских РСЗО HIMARS посёлок Весёлое в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на расстоянии 40 км в севере-западном направлении от Мариуполя. Об этом 22 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Система залпового огня HIMARS

«Нанесен удар по Веселому из HIMARS, попали в ангар фермеров, пострадавших нет, газоснабжение не повреждено, нарушена подача электроэнергии, ведутся восстановительные работы», — приводит его слова ТАСС.

Также Рогов уточнил, что при обстреле, по его данным, использовались ракеты для указанных РСЗО из недавних новых американских поставок, которые в данный момент передаются боевикам ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в преддверии Нового года жители Хабаровска могут собрать посылку для участников специальной военной операции.