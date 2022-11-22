Пхеньян, 22 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Заседание Совбеза ООН, посвящённое ракетному пуску в Северной Корее, стало проявлением двойных стандартов в отношении Пхеньяна, заявила сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

По её словам, пуск ракеты Совбез заметил, а вот военные учения США и Южной Кореи, направленные на укрепление их армий, — нет. Однако, запустив ракету, Пхеньян применил «неприкосновенное право на самозащиту» в ответ на учения.

«Это явное проявление двойных стандартов», — приводит слова Ким Ё Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Заседание Совбеза, отмечает агентство, было созвано из-за «подстрекательства США». Ким Ё Чжон также заявила, что руководство КНДР решительно осуждает опрометчивые действия США и их сторонников-реакционеров, считает их грубым посягательством на суверенитет страны, а также грубой политической провокацией, которая толкает Корейский полуостров к новому кризису.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета Безопасности ООН 21 ноября было посвящено испытательному запуску в КНДР межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17».

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