Самара, 22 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Ледяной дождь ожидается в Самарской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

skeeze Ледяной дождь

Сообщается, что в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Так, ночью и днем 23 ноября по области ожидается гололед, снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь, на дорогах возможна гололедица.

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