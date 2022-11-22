В Самарской области ожидается ледяной дождь
В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности
Самара, 22 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Ледяной дождь ожидается в Самарской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Ледяной дождь
Сообщается, что в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Так, ночью и днем 23 ноября по области ожидается гололед, снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь, на дорогах возможна гололедица.
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