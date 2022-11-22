Вологодский губернатор вручил медали вернувшимся из зоны СВО росгвардейцам
Вологодский губернатор вручил награды бойцам спецоперации
Вологда,
22 ноября 2022, 14:17 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вручил награды росгвардейцам, вернувшимся из зоны СВО. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.
Губернатор Вологодской области олег Кувшинников вручил награды бойцам СВО
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«Вместе с врио начальника Управления Росгвардии по Вологодской области Евгением Ивановым вручил госнаграды РФ сотрудникам и военнослужащим Росгвардии Вологодской области — участникам специальной военной операции. Орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу», медалями Суворова награждены 15 земляков. За каждой этой наградой — подвиг, мужество, храбрость, единство и братство. Спасибо за доблестную службу», — написал губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине семьи бойцов СВО освободят от платы за детсад.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.