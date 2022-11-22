Вологда, 22 ноября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вручил награды росгвардейцам, вернувшимся из зоны СВО. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

https://t.me/KuvshinnikovLive Губернатор Вологодской области олег Кувшинников вручил награды бойцам СВО

«Вместе с врио начальника Управления Росгвардии по Вологодской области Евгением Ивановым вручил госнаграды РФ сотрудникам и военнослужащим Росгвардии Вологодской области — участникам специальной военной операции. Орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу», медалями Суворова награждены 15 земляков. За каждой этой наградой — подвиг, мужество, храбрость, единство и братство. Спасибо за доблестную службу», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине семьи бойцов СВО освободят от платы за детсад.

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