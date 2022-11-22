* талибах — запрещённая в России организация

Кабул, 22 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Scoopnest.com Хиджаб

Придя к власти в Афганистане, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели строгие правила и ограничения в отношении женщин и девочек. У женщин отняли основные свободы, и они были удалены из общественной жизни. Женщины-журналисты также столкнулись с широким кругом проблем. В ряде провинций выход женщин в теле- и радиоэфир запрещён.

Чиновники и представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не отвечают на большинство вопросов журналисток и просят их прислать своих коллег-мужчин для проведения интервью. В большинстве случаев женщинам-журналистам запрещено посещать пресс-конференции. Результаты нового опроса показывают, что большинство женщин-журналистов подвергались угрозам и даже физическому насилию со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ряд журналисток подтвердили в интервью газете «8 Собх», что они сталкиваются со многими проблемами при доступе к информации и что все их основные свободы, включая свободу слова, были ограничены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до такой степени, что они вынуждены заниматься самоцензурой. Журналистки называют ситуацию «неблагополучной» и подчеркивают, что если такая ситуация сохранится, женщины-журналисты будут полностью устранены от деятельности в СМИ.

Анахита (псевдоним), почувствовавшая на себе жалкое положение журналисток, с горечью рассказывает об участи женщин-сотрудниц СМИ: «Ситуация с предоставлением информации женщинам стала очень сложная. Проблема занятости увеличилась в десятки раз. Я каждый день часами стою у ворот государственных учреждений, мне никто не даёт информации, потому что я женщина. Они говорят: «Иди отсюда, пусть придёт твой коллега-мужчина». Что мне делать, если у меня нет напарника-мужчины? Ситуация невыносимая. Когда я звоню представителям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они просят меня передать трубку коллеге-мужчине. Это очень трудно. Я по нескольку дней не могу попасть в офисы».

В дополнение к ограничениям, наложенным талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Анахита также описывает само общество как «строгое и зажатое».

«Раньше я была очень свободна, и отношение людей было нормальное. В последнее время взгляды людей изменились, они боятся средств массовой информации, когда они видят женщину с микрофоном, они пугаются, они боятся талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Я сталкиваюсь со многими проблемами. Мне не разрешают работать и снимать репортажи. Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергают нас цензуре и дают неверную информацию. Иногда они отзывают интервью или информацию, которую сами же и дали. Они не допускают женщин-журналистов в некоторые круги», ― рассказала Анахита.

«Самая большая проблема в том, что я женщина. Поскольку я женщина, меня прилюдно оскорбляют, не дают мне информацию, мне не разрешают входить в некоторые места. На мои вопросы не отвечают на пресс-конференциях. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) слышат вопросы журналистов, но не отвечают на мои. Они даже не задумываются о моём вопросе, не говоря уже о том, чтобы ответить на него. Их интересует только мой хиджаб и моё поведение, они говорят плохие вещи за моей спиной», ― добавила она.

Раха Азад (псевдоним) ― журналистка из Бадахшана. В беседе с газетой «8 Собх» она назвала положение женщин-журналисток сложным и тревожным: «Когда я готовлю передачу, всё, от вопроса моей одежды до мероприятия, которое я хочу устроить, должно быть тщательно рассмотрено, многое подвергается цензуре, и тема передачи полностью искажается. Доступ к информации очень затруднён. Не так давно, когда в Бадахшанском университете протестовали студентки, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешили нам даже сделать фото. Поскольку у нас не было черной маски, талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поднял свое оружие и сказал: «Я убью тебя». Они отняли мой мобильный телефон и разбили его. Ситуация очень пугающая, и как журналист я сталкиваюсь с тысячей проблем».

«Наши репортажи публикуются после цензуры. 50% нашего материала выбрасывается. Мы находимся в критической ситуации. Нам угрожают и нас унижают, нас хотят заставить замолчать. Женщина-репортёр вызывает ненависть у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нам много раз звонили, и говорили, что, если такая-то статья будет опубликована, вы знаете о последствиях», ― добавила она.

Мехримах (псевдоним), журналистка с северо-востока страны, также подтвердила газете «8 Собх», что как радиоведущая она не имеет права брать интервью у мужчин.

«Как женщина-репортёр я сталкиваюсь со многими ограничениями. Я не могу «выйти в поле», чтобы подготовить репортаж. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) много раз оскорбляли меня, и мы с каждым днём сталкиваемся со всё более серьёзными ограничениями в нашей работе», ― рассказала Махримах.

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«Поле деятельности для женщин-репортёров в настоящее время очень ограничено. Каждый день мы наблюдаем дискриминацию по половому признаку, и я много раз подвергалась ограничениям, и на работе, и вне её. Нам не позволено выходить на улицу без паранджи. На меня наложено множество ограничений при подготовке фактологического материала, от непредоставления информации до выбора тем, из соображений безопасности мы не берёмся за многие темы», ― пояснила она.

Мехримах добавляет: «При талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мы не ждём возвращения свободы слова в нормальное состояние. Я боюсь думать об этом, чтобы кто-нибудь не узнал о моих мыслях. Когда СМИ не имеют права отражать голос народа, это имеет очень плохие последствия. В настоящее время хорошими СМИ считаются те, которые восхваляют «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и это показывает, что мы возвращаемся на двадцать лет назад, когда не было свободных СМИ».

8am.af СМИ в Афганистане

Шукри Сапи (псевдоним), ещё одна женщина-журналист, также рассказывает о проблемах журналисток и плачевном положении с информацией под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам Сапи, журналистское сообщество сталкивается со многими ограничениями.

«С каждым днём положение СМИ в Афганистане ухудшается. Доступ к информации стал более трудным, поиск источников очень затруднён. Когда нам нужна информация, многие не хотят говорить, а во времена республики люди давали интервью с удовольствием», ― отметила она.

По её словам, ситуация с репортажами нехорошая, особенно для женщин-журналистов, ограничения усилились.

«У нас нет никакой юридической защиты. Также пострадало несколько учреждений, поддерживающих журналистов. Журналисты сталкиваются с массой проблем, и в стране нет института поддержки представителей СМИ», ― рассказывает Сапи

Сапи добавила, что в настоящее время из-за неблагоприятных условий она работает из дома, но подчеркнула, что всё равно опасается за себя. Она работает с внешними СМИ, и считает, что её финансовые проблемы «в какой-то степени решены», но заявляет, что знает женщин-журналисток, которые находятся в тяжёлом положении и вынуждены продавать свое имущество. По словам Сапи, если ситуация будет развиваться в том же духе, не исключено, что женщины-журналисты исчезнут из афганских СМИ.

Результаты опроса, проведенного «Ассоциацией женщин радио и телевидения» в сотрудничестве с «Интерньюс» относительно условий жизни и работы женщин-журналистов в 22 провинциях Афганистана, показывают, что за прошедший год в стране прекратило свою деятельность 231 СМИ и 1400 журналистов потеряли работу. Согласно результатам этого опроса, большинство женщин-журналистов подтвердили, что они подвергались жёстким ограничениям, а в некоторых провинциях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вообще убрали женщин из СМИ.

Согласно опросу, разведывательное управление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока применяли угрозы, допросы и произвольные аресты, что является в нарушение закона о СМИ. Результаты этого опроса также показывают, что представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дают ответов на вопросы женщин-журналистов.

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Согласно опросу, 34,74% женщин-журналистов в 22 провинциях заявили, что им напрямую угрожали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 30,19% подтвердили, что им угрожали через сообщения, а 6,82% заявили, что подверглись физическому нападению.

Буквально на днях Коалиция за свободу СМИ исключила Афганистан из своего состава и заявила, что состояние свободы СМИ в этой стране не соответствует международным обязательствам. Все женщины-журналисты, говорившие с газетой «8 Собх», просили не раскрывать их личности. Это показывает, что женщины-журналисты в Афганистане сталкиваются со множеством проблем.

Захватив власть в Афганистане в августе 2021 года, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели многочисленные ограничения в отношении СМИ и их работников. На первом этапе они попросили СМИ воздержаться от трансляции иностранных сериалов, музыкальных передач и рекламы, в которых присутствуют изображения женщин. В декабре прошлого года они также ввели ограничения на появление журналисток на экране.

В дополнение к указанным выше ограничениям, в апреле текущего года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали женщинам-дикторам на телевидении закрывать лица. Введение этих ограничений в отношении журналистов и СМИ вызвало широкую реакцию в стране и за рубежом, но не повлияло на решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).