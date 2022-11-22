Макеевка, ДНР, 22 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Макеевку. Об этом 22 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 14:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в республике Крым продлён до 7 декабря.