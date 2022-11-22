В Туве подумают над смыслом новогодних праздников: должны отвечать нынешним запросам общества

Кызыл, , 14:14 — REGNUM Власти в Туве отказались от больших расходов на новогодние праздники. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает ИА REGNUM.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он также поручил социальному блоку регионального правительства совместно с муниципалитетами продумать смысл праздничных мероприятий. По его словам, они должны отвечать нынешним запросам общества.

«В этом году все уровни властей отказались от трат. Освободившиеся ресурсы мы направляем на помощь военнослужащим всех категорий (мобилизованные, добровольцы, контрактники) и их семьям», — отметил он.

При этом традиционная новогодняя ёлка главы региона для детей всё же состоится. В ней примут участие отличники, спортсмены, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети военнослужащих.

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