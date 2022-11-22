Кызыл, 22 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Власти в Туве отказались от больших расходов на новогодние праздники. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

Он также поручил социальному блоку регионального правительства совместно с муниципалитетами продумать смысл праздничных мероприятий. По его словам, они должны отвечать нынешним запросам общества.

«В этом году все уровни властей отказались от трат. Освободившиеся ресурсы мы направляем на помощь военнослужащим всех категорий (мобилизованные, добровольцы, контрактники) и их семьям», — отметил он.

При этом традиционная новогодняя ёлка главы региона для детей всё же состоится. В ней примут участие отличники, спортсмены, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети военнослужащих.

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