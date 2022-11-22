Симферополь, 22 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в республике Крым продлён до 7 декабря. Об этом 21 ноября в тг-канале сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.

Жёлтый уровень террористической опасности продолжит действовать на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Крыма. Также режим распространяется на объекты транспорта, жилищно-коммунальной инфраструктуры, объектов здравоохранения, энергетики, промышленности, водного обеспечения.

Аксёнов подчеркнул, что ситуация в Крыму остаётся полностью контролируемой.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень террористической опасности в приграничных районах Крыма действует с весны 2022 года, на всей территории региона с 20 октября введён режим среднего уровня реагирования.