В Швеции задержали двух граждан по подозрению в шпионаже в пользу иностранной державы

Стокгольм, , 14:14 — REGNUM Двух человек, задержанных 22 ноября в Стокгольме, подозревают в шпионаже в пользу иностранной державы на протяжении почти десяти лет, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на документы Стокгольмского окружного суда.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Предполагается, что они начали заниматься шпионажем еще в январе 2013 года. Один человек подозревается в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и в грубой незаконной разведывательной деятельности в интересах иностранной державы. Другой гражданин подозревается в пособничестве и подстрекательстве.

Служба безопасности Швеции не хочет вдаваться в подробности о профиле подозреваемых. Согласно информации телеканала TV4, речь идет о мужчине и женщине за 60.

Редакция ИА REGNUM отмечает, что на момент публикации данной новости об официальных обвинениях против двух задержанных в шведских СМИ не сообщается. Иностранная держава, в пользу которой якобы совершался шпионаж, остается неназванной.