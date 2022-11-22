Стокгольм, 22 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Двух человек, задержанных 22 ноября в Стокгольме, подозревают в шпионаже в пользу иностранной державы на протяжении почти десяти лет, пишет газета Aftonbladet со ссылкой на документы Стокгольмского окружного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Предполагается, что они начали заниматься шпионажем еще в январе 2013 года. Один человек подозревается в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и в грубой незаконной разведывательной деятельности в интересах иностранной державы. Другой гражданин подозревается в пособничестве и подстрекательстве.

Служба безопасности Швеции не хочет вдаваться в подробности о профиле подозреваемых. Согласно информации телеканала TV4, речь идет о мужчине и женщине за 60.

Редакция ИА REGNUM отмечает, что на момент публикации данной новости об официальных обвинениях против двух задержанных в шведских СМИ не сообщается. Иностранная держава, в пользу которой якобы совершался шпионаж, остается неназванной.