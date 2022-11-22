Салехард, , 14:10 — REGNUM Ямальский Центр управления регионом (ЦУР) входит в число лидеров в России по количеству обращений жителей к представителям власти через соцсети, а также по скорости реакции на поступающие сигналы. Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, за два года работы оперативность ответов выросла в полтора раза. Как правило, местные жители просят у властей региона помощи в вопросах благоустройства, здравоохранения, ЖКХ, соцвыплат.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе встречи с первым замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кириллом Истоминым обсудил работу Центра управления регионом Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

21 ноября губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе встречи с первым заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кириллом Истоминым обсудил работу Центра управления регионом и оценил взаимодействие органов власти с населением в интернете.

«Взаимодействие с жителями на всех возможных площадках, в том числе в интернете, — одно из ключевых направлений работы органов власти. Можно сказать, это основа поступательного развития региона, которое учитывает интересы населения. Цифровые сервисы «Диалога» помогают нам в адаптации госучреждений к соцсетям, делать власть открытой и получать обратную связь от ямальцев. Присутствие региональных структур в интернете с каждым годом увеличивается, а цифровые коммуникации с людьми становятся устойчивее», — отметил Дмитрий Артюхов.

Как уточнили в пресс-службе правительства ЯНАО, показатель узнаваемости официальных страниц органов власти округа — один из самых высоких в стране. Так, Ямал в числе первых начал работу по подключению аккаунтов органов власти к системе «Госпаблики». На сегодняшний день подключено более 1000 пабликов в таких соцсетях, как «ВКонтакте» и «Одноклассники». А суммарная аудитория ямальских госпабликов составляет более 1 миллиона пользователей.

В свою очередь, Кирилл Истомин в ходе встречи подчеркнул, что соцсети становятся все более популярной площадкой для взаимодействия населения с властями. Если в прошлом году через интернет поступило 66% обращений от людей, а в 2022-м уже 85%.

Напомним, губернатор Дмитрий Артюхов нередко обращается к соцсетям, чтобы получить обратную связь от земляков. Например, этим летом, собираясь в традиционный автопробег по Ямалу, глава округа попросил жителей рассказать в соцсетях о тех проблемах, на которые следует обратить внимание. Таким образом удалось совместно с народом сформировать «Честный маршрут».

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