Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия»
Президент России Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия»
Москва,
22 ноября 2022, 14:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия».
Атомный ледокол «Якутия» перед спуском на воду
Татьяна Титаева © ИА REGNUM
Глава государства 22 ноября принимает участие в церемонии поднятия российского флага на ледоколе «Урал», что ознаменует принятие судна в состав флота, а также спуска на воду ледокола «Якутия».
Напомним, что ледокол «Якутия» заложен на Балтийском заводе Северной столицы в мае 2020 года. По планам судно передадут заказчику в 2025 году. Предназначение ледокола состоит в круглогодичной навигации в Арктике.
История вопроса
Судостроение или кораблестроение - отрасль производства, занимающаяся созданием различных плавсредств. Судостроение существует с тех пор, как люди впервые ощутили потребность в перевозках по водоёмам.
Современные суда представляют из себя одни из самых сложных сооружений. Судно строится достаточно долго и требует значительных капиталовложений. С учётом смежных отраслей судостроение даёт работу большому количеству людей, занятых в промышленности.
В настоящее время в гражданском судостроении лидируют Китай, Южная Корея и Япония. В 2018 году компании из этих стран получили 66% всех заказов на суда (по стоимости). Всего в 2018 году было заказано 1467 судов общим тоннажем 51,4 тысяч регистровых тонн. Но в целом на мировом рынке судостроения с 2010 года наблюдается спад.
В России работают 268 судостроительных предприятий, из которых 86 – государственные. Крупнейшими центрами российского судостроения являются Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород и Калининградская область. Всего в российском судостроении заняты более тысячи предприятий. Россия занимает второе место после США в области военного кораблестроения, около 70% всех заказов российских судостроителей – военные.