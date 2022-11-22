Москва, 22 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола «Якутия».

Татьяна Титаева ИА REGNUM Атомный ледокол «Якутия» перед спуском на воду

Глава государства 22 ноября принимает участие в церемонии поднятия российского флага на ледоколе «Урал», что ознаменует принятие судна в состав флота, а также спуска на воду ледокола «Якутия».

Напомним, что ледокол «Якутия» заложен на Балтийском заводе Северной столицы в мае 2020 года. По планам судно передадут заказчику в 2025 году. Предназначение ледокола состоит в круглогодичной навигации в Арктике.