В Италии выделят €21 млрд на поддержку семей и бизнеса
Власти Италии направят €21 млрд на поддержку населения в условиях энергокризиса
Рим, 22 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Примерно €21 млрд выделят итальянские власти, чтобы поддержать семьи и предприятия в условиях резкого подорожания энергоносителей. Инициатива входит в проект бюджета на следующий год, который представила 22 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Решения Совета министров по бюджету касаются выделения €35 млрд. Из них, как уточнила Мелони, примерно €21 млрд направлено на меры по поддержке на фоне роста цен на энергоносители.
Глава правительства добавила, что меры, которые Совет министров одобрил днём ранее, направлены в первую очередь на рост экономики и «социальную справедливость», на «обеспечение безопасности производственной структуры» и поддержку семей.
Особого внимания заслуживают самые бедные семьи и граждане самых уязвимых категорий, отметила она.
Бюджет должен быть одобрен в парламенте в этом году.
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