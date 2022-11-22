Волгоград, 22 ноября 2022, 14:11 — REGNUM Региональную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей начинают выплачивать добровольцам из Волгоградской области, принимающим участие в специальной военной операции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе администрации региона.
По словам губернатора Андрея Бочарова, выплату получили практически все мобилизованные граждане. Теперь регион приступает к перечислению средств на счета добровольцев — все необходимые согласования с Минобороны РФ завершены.
Как сообщало ИА REGNUM, решение о региональной выплате для добровольцев принято в конце октября 2022 года.