Волгоград, 22 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Региональную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей начинают выплачивать добровольцам из Волгоградской области, принимающим участие в специальной военной операции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

По словам губернатора Андрея Бочарова, выплату получили практически все мобилизованные граждане. Теперь регион приступает к перечислению средств на счета добровольцев — все необходимые согласования с Минобороны РФ завершены.

«Прошу на этой неделе приступить к реализации и выполнению задачи по выплатам военнослужащим-добровольцам. Считаю, что существует необходимость расширения мер поддержки по вопросам трудоустройства членов семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО добровольно и по контракту. Прошу представить предложения по этому вопросу», — поручил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о региональной выплате для добровольцев принято в конце октября 2022 года.