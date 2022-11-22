Спикер Госдумы Володин заявил об увеличении расходов на военные городки и госпитали

Москва, , 14:07 — REGNUM Принятые Госдумой во втором чтении поправки в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы позволят дополнительно поддержать семьи военнослужащих. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, принято решение увеличить финансирование военных городков и госпиталей.

«Мы знаем, что сегодня на них не распространяется ряд программ по благоустройству, по развитию инфраструктуры, и приняли решение взять их под свою опеку. Чтобы семьи военнослужащих, которые защищают нашу страну, ни в чем не нуждались», — сказал Володин.

Так, на обустройство военных городков в 2023 году будет дополнительно направлено 44,4 млрд рублей, в 2024 году — 71,9 млрд рублей, в 2025 году — 69,7 млрд рублей. Финансирование военных госпиталей увеличено в 2023 и в 2024 годах — на 4,6 млрд рублей, в 2025 году — на 3,9 млрд рублей. Общая сумма выделенных средств составит по 9,2 млрд рублей - в 2023 и в 2024 годах и 8,6 млрд рублей в 2025 году.

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