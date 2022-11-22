Москва, 22 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Принятые Госдумой во втором чтении поправки в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы позволят дополнительно поддержать семьи военнослужащих. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

По его словам, принято решение увеличить финансирование военных городков и госпиталей.

«Мы знаем, что сегодня на них не распространяется ряд программ по благоустройству, по развитию инфраструктуры, и приняли решение взять их под свою опеку. Чтобы семьи военнослужащих, которые защищают нашу страну, ни в чем не нуждались», — сказал Володин.

Так, на обустройство военных городков в 2023 году будет дополнительно направлено 44,4 млрд рублей, в 2024 году — 71,9 млрд рублей, в 2025 году — 69,7 млрд рублей. Финансирование военных госпиталей увеличено в 2023 и в 2024 годах — на 4,6 млрд рублей, в 2025 году — на 3,9 млрд рублей. Общая сумма выделенных средств составит по 9,2 млрд рублей - в 2023 и в 2024 годах и 8,6 млрд рублей в 2025 году.