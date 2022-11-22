Чебоксары, 22 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Чувашии 23 ноября спасатели прогнозируют жёлтый уровень погодной опасности. Между тем, автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов считает, что в республике высока вероятность ледяного дождя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ледяной дождь

По его словам, зона переохлаждённых осадков может достигнуть Чувашии в ночь с 22 на 23 ноября, «захватывая» южную и юго-западную часть республики. Ожидается, что осадки приведут к обледенению проводов и деревьев, ситуацию ухудшат сильные порывы ветра.

При этом в Чебоксарах может выпасть снег, который будет идти весь день и высота сугробов вырастет на 10 — 15 см.

В то же время синоптик-любитель не исключает, что могут выпасть смешанные осадки: метель сменят переохлаждённые осадки. 24 и 25 ноября прогнозируются снегопады.

Ранее спасатели распространили предупреждение о том, что 23 ноября местами по Чувашии ожидается жёлтый уровень опасности: прогнозируются снег, переходящий в мокрый снег, возможен ледяной дождь, метель, налипание мокрого снега, гололёд. Также внимательнее следует быть на дорогах, где местами ожидаются снежные заносы, накат и гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый цвет погодной опасности означает, что стихия потенциально опасна.