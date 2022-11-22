В суд Самарской области передано дело о хищения бюджетных денежных средств

Самара, , 14:11 — REGNUM Директора негосударственного частного учреждения дополнительного образования и его супругу, являвшейся преподавателем в этой организации, обвинили в легализации денег, добытых преступным путем в Самарской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов в г. Сызрани выявили факт хищения бюджетных денег, которые были выделены на организацию обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше на сумму порядка 2,5 млн рублей при реализации нацпроекта «Демография».

По версии следствия, с ноября 2019 по сентябрь 2020 года фигуранты уголовного дела, являясь директором и преподавателем одного из частных учебных заведений города, не проводили предусмотренных учебным процессом обучающие лекции и семинары для лиц старшего поколения (не использовали по назначению полученные бюджетные средства).

«Директор распорядился перевести деньги по фиктивным договорам и актам выполненных работ на расчетный счет подконтрольной ему организации. Впоследствии похищенные деньги получены им в кассе одного из городских банков», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам легализации денег. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.