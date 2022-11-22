Медперсонал больницы в Махачкале отправил бойцам в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза

Махачкала, , 14:01 — REGNUM Из Дагестана в Донбасс отправлена очередная партия гуманитарной помощи. Более 20 тонн груза собрали для дагестанских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО сотрудники городской клинической больницы Махачкалы.

Отправка гуманитарного груза t. me/skuznetsov_nvkz

По словам главврача медучреждения, депутата Народного собрания республики Хаджимурада Малаева, в грузовиках, отправленных в ДНР, теплая одежда, средства личной гигиены, продукты питания, вода, медикаменты, газовые печки и квадрокоптеры. Как отметил главврач, всем необходимым военнослужащие снабжаются централизованно, однако помощь земляков будет кстати.

«На передовой находятся наши коллеги, в том числе с городской клинической больницы Махачкалы. Это Магомедов Магомед Габибович, который уже там проводит операции раненным. Собранная гуманитарная помощь будет доставлена точечно нашим военнослужащим, они всем необходимым обеспечиваются Минобороной, но наша помощь лишней не будет», — приводит слова Малаева пресс-служба горбольницы.