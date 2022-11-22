Один человек погиб в результате взрыва в полицейском участке в Таиланде

Бангкок, , 14:00 — REGNUM При взрыве бомбы в полицейском участке в южной части Таиланда погиб один человек и ещё десять были ранены. Об этом 22 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Взрыв Pixabay.com

Отмечается, что, как считают правоохранители Таиланда, количество погибших в результате этого взрыва может ещё возрасти.

При этом какие-либо другие подробности происшествия не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Чечне был ликвидирован бандит, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД.