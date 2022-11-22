Генсек ООН: мировое сообщество находится в кризисе

Нью-Йорк, США, , 13:59 — REGNUM Мировое сообщество переживает кризис из-за конфликтов и роста глобального неравенства, заявил 22 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Глобальном форуме Альянса цивилизаций.

Антониу Гутерреш United States Mission Geneva

«Если мы посмотрим сегодня на земной шар, то увидим, что мир находится в кризисе. Силы раздора и ненависти нашли плодородную почву посреди несправедливостей и конфликтов», — сказал он.

Гутерреш добавил, что сегодня расширяются разрывы между богатыми и бедными, между глобальным Севером и глобальным Югом, между развитыми странами и развивающимися экономиками.

«Напряженность — геополитическая, социальная и экономическая — растет», — подчеркнул он.