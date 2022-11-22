Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Мировое сообщество переживает кризис из-за конфликтов и роста глобального неравенства, заявил 22 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Глобальном форуме Альянса цивилизаций.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

«Если мы посмотрим сегодня на земной шар, то увидим, что мир находится в кризисе. Силы раздора и ненависти нашли плодородную почву посреди несправедливостей и конфликтов», — сказал он.

Гутерреш добавил, что сегодня расширяются разрывы между богатыми и бедными, между глобальным Севером и глобальным Югом, между развитыми странами и развивающимися экономиками.

«Напряженность — геополитическая, социальная и экономическая — растет», — подчеркнул он.