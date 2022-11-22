ОЭСР понизила прогноз темпов роста экономики Южной Кореи в 2023 году
В ОЭСР пересмотрели темпы роста экономики Южной Кореи на 2023 год
Сеул, 22 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз темпов экономического роста Южной Кореи на следующий год, сообщает Yonhap News.
Эксперты ОЭСР прогнозируют, что в 2023 году темпы экономического роста Южной Кореи составят 1,8%, что на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим опросом.
На снижение показателя, как ожидается, окажет влияние сокращение частного потребления из-за инфляционного давления, сокращение экспорта из-за низкого спроса и спада производства полупроводников.
Данный прогноз ниже ожиданий Банка Кореи (2,1%) и Международного валютного фонда (2%).
Эксперты ОЭСР посоветовали правительству Южной Кореи продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы справиться с инфляцией.
Ожидается, что в текущем году темпы роста ВВП Южной Кореи составят 2,7%.