Сеул, 22 ноября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз темпов экономического роста Южной Кореи на следующий год, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Эксперты ОЭСР прогнозируют, что в 2023 году темпы экономического роста Южной Кореи составят 1,8%, что на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим опросом.

На снижение показателя, как ожидается, окажет влияние сокращение частного потребления из-за инфляционного давления, сокращение экспорта из-за низкого спроса и спада производства полупроводников.

Данный прогноз ниже ожиданий Банка Кореи (2,1%) и Международного валютного фонда (2%).

Эксперты ОЭСР посоветовали правительству Южной Кореи продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы справиться с инфляцией.

Ожидается, что в текущем году темпы роста ВВП Южной Кореи составят 2,7%.