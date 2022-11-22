Спикер Госдумы Володин рассказал, на что добавили денег в проекте федерального бюджета-2023

Москва, , 14:01 — REGNUM Поправки, принятые при втором чтении проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы, позволят направить средства на развитие сельских территорий и возродить трамвайные и троллейбусные маршруты в городах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

По его словам, ко второму чтению депутаты и правительство РФ подготовили ряд социально значимых поправок и всего поправки предусматривают перераспределение около 2 трлн рублей.

На финансирование развития инфраструктуры региональной и местной дорожной сети по словам Володина в 2023 году межбюджетные трансферты увеличены более чем в два раза — на 29,1 млрд рублей. Общее финансирование в 2023 году составит 57,2 млрд рублей, добавил он.

«Дополнительные средства будут выделены на развитие городского электрического транспорта. Мы обсуждали этот вопрос на больших парламентских слушаниях в Государственной думе с участием регионов, работников транспортной отрасли, профильных министерств и ведомств, и сошлись во мнении, что в городах необходимо возрождать трамвайные и троллейбусные маршруты. Однако далеко не все регионы имеют на это средства. Поправками ко второму чтению на развитие городского электрического транспорта в 2023 году будет увеличено финансирование на 8,9 млрд рублей — до 42,4 млрд рублей. Общая сумма за три года составит 86,5 млрд рублей», — добавил спикер палаты парламента.

Володин отметил, что также дополнительную поддержку получат и жители села, агропромышленный комплекс.

«В частности, поправкой, подготовленной депутатами Госдумы, 8 млрд рублей предлагается направить на обеспечение комплексного развития сельских территорий. За счет поправки будет реализовано 38 проектов. В целом финансирование госпрограммы в 2023 году составит 58 миллиардов рублей, что на 17,3 миллиарда больше заложенных на следующий год ранее», — пояснил он.

Кроме того, для подключения населенных пунктов к интернету, оснащения поселков и малых городов базовыми станциями для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи к уже запланированным 6,636 млрд рублей в 2023 году дополнительно будет выделено 8,382 млрд рублей, рассказал Володин.

«Это даст возможность подключить к интернету 314 населенных пунктов и 1800 обеспечить услугами связи», — заключил он.

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023–2025 годы, к которому было представлено более 700 поправок.

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