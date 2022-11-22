Керчь, Крым, 22 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Житель Евпатории осуждён за публичные призывы к экстремизму, решение вынес Керченский городской суд. Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

36-летний мужчина признан виновным в том, что в мае 2022 года, работая матросом на судне, пришвартованном у причала АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы» в Керчи, через мобильный телефон разместил в групповом чате с 23 участниками специально подобранные видеоматериалы. На кадрах, опубликованных осуждённым, представители ВСУ угрожают расправой военнослужащим Вооруженных сил РФ — участникам специальной военной операции. Также, уточнили в суде, матрос призывал двоих членов экипажа к убийству военнослужащих российской армии — участников СВО.

Суд признал мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год, с испытательным сроком один год, «в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление». На два года мужчине также запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, средствах массовой информации, заниматься преподавательской деятельностью.