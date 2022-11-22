Глава Минфина Силуанов объяснил резкое повышение денежного довольствия военных и мобилизованных

Москва, , 13:59 — REGNUM Минимального размера денежного содержания военнослужащим и мобилизованным в размере 195 тысяч рублей хватит для оплаты коммунальных услуг и расчетов за другие жизненно необходимые обязательства и расходы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании Госдумы.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Логика такого резкого повышения денежного содержания заключалась в том, что этих ресурсов будет достаточно для того, чтобы обеспечить необходимые траты, которые осуществлялись до момента мобилизации, если мы берем мобилизованных или до момента командирования в зону специальной военной операции. Мы считаем, что эти ресурсы могут быть направлены, в том числе, и на расчеты по кредитам этой категории наших граждан», — сказал Силуанов при обсуждении проекта федерального бюджета во втором чтении.

Ранее замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила, что мобилизованные граждане получат зарплату за декабрь 2022 года перед новогодними праздниками.

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