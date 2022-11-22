Глава Минфина объяснил резкое повышение денежного довольствия военных
Глава Минфина Силуанов объяснил резкое повышение денежного довольствия военных и мобилизованных
Москва, 22 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Минимального размера денежного содержания военнослужащим и мобилизованным в размере 195 тысяч рублей хватит для оплаты коммунальных услуг и расчетов за другие жизненно необходимые обязательства и расходы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании Госдумы.
«Логика такого резкого повышения денежного содержания заключалась в том, что этих ресурсов будет достаточно для того, чтобы обеспечить необходимые траты, которые осуществлялись до момента мобилизации, если мы берем мобилизованных или до момента командирования в зону специальной военной операции. Мы считаем, что эти ресурсы могут быть направлены, в том числе, и на расчеты по кредитам этой категории наших граждан», — сказал Силуанов при обсуждении проекта федерального бюджета во втором чтении.
Ранее замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила, что мобилизованные граждане получат зарплату за декабрь 2022 года перед новогодними праздниками.